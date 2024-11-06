شكرا لقرائتكم خبر عن «سناد القابضة» تتحول للربحية بـ1.3 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحولت شركة سناد القابضة للربحية في الربع الثالث من 2024 بـ1.3 مليون ريال، مقابل خسائر بـ39.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب تحقيق صافي ربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الخسائر خلال الربع المماثل من العام السابق إلى تحقيق ارباح تشغيلية مقابل خسائر تشغيلية خلال الربع المماثل من العام السابق والناتجة بصفة أساسية من ارتفاع إجمالي الربح بسبب ارتفاع إجمالي الربح من المبيعات وارتفاع إجمالي الربح من الاستثمارات.
وتضمنت الأسباب: انخفاض مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف الإدارية والعمومية وانخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل.
ويعود سبب ارتفاع صافي ربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع الأرباح التشغيلية والناتجة بصفة أساسية من ارتفاع إجمالي الربح بسبب ارتفاع إجمالي الربح من المبيعات وانخفاض المصاريف التمويلية وانخفاض ضريبة الدخل.
وبحسب البيان يعود سبب انخفاض الخسائر خلال الفترة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى تحقيق أرباح تشغيلية مقابل خسائر تشغيلية في الفترة المماثلة من العام السابق والناتجة بصفة أساسية من من ارتفاع إجمالي الربح بسبب ارتفاع إجمالي الربح من المبيعات وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى وانخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب تحقيق صافي ربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الخسائر خلال الربع المماثل من العام السابق إلى تحقيق ارباح تشغيلية مقابل خسائر تشغيلية خلال الربع المماثل من العام السابق والناتجة بصفة أساسية من ارتفاع إجمالي الربح بسبب ارتفاع إجمالي الربح من المبيعات وارتفاع إجمالي الربح من الاستثمارات.
وتضمنت الأسباب: انخفاض مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف الإدارية والعمومية وانخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل.
ويعود سبب ارتفاع صافي ربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع الأرباح التشغيلية والناتجة بصفة أساسية من ارتفاع إجمالي الربح بسبب ارتفاع إجمالي الربح من المبيعات وانخفاض المصاريف التمويلية وانخفاض ضريبة الدخل.
وبحسب البيان يعود سبب انخفاض الخسائر خلال الفترة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى تحقيق أرباح تشغيلية مقابل خسائر تشغيلية في الفترة المماثلة من العام السابق والناتجة بصفة أساسية من من ارتفاع إجمالي الربح بسبب ارتفاع إجمالي الربح من المبيعات وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى وانخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل.