شكرا لقرائتكم خبر عن «معادن» تتحول للربحية بـ971.48 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ارتفع صافي الربح، نتيجة ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 1,474 مليار ريال (159%) ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار وحجم المبيعات وانخفاض مصروف الاستهلاك.

وأسهمت مطالبة التأمين المستلمة خلال الربع لإعادة تبطين الخلايا داخل مصانع المصهر بمبلغ 94 مليون ريال في دعم الربحية خلال الربع الحالي. وقد قابل هذه الزيادة في صافي الربح جزئياً ارتفاع المصاريف التشغيلية بما في ذلك مخصص خسارة الائتمان المتوقعة.

وانخفض صافي الربح للربع الحالي بمقدار 53 مليون ريال (-5%) مقارنة مع الربع السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية بما في ذلك مخصص خسارة الائتمان المتوقعة، وانخفاض دخل التأمين.

وقابل هذا الانخفاض في صافي الربح جزئياً ارتفاع إجمالي الربح ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار وحجم المبيعات وانخفاض تكلفة التمويل وكذلك انخفاض صافي مصروف الزكاة وضرائب الدخل ورسوم الامتياز.

وارتفع صافي الربح للفترة الحالية بمقدار 2,290 مليار ريال (333%) مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 2,874 مليار ريال سعودي (70%).

ويعود سبب ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تأثير أسعار وحجم المبيعات وانخفاض تكلفة المواد الخام وانخفاض مصروف الاستهلاك وتأثير الرسوم المتعلقة بالمرافق الصناعية لمرة واحدة في العام السابق.

وأسهمت مطالبة التأمين المستلمة لإعادة تبطين الخلايا داخل مصانع المصهر بمبلغ 563 مليون ريال بالإضافة إلى رسوم الامتياز المحملة لمرة واحدة بمبلغ 192 مليون ريال خلال العام السابق في دعم الربحية خلال الفترة الحالية.

وقابل هذه الزيادة في صافي الربح جزئياً ارتفاع تكلفة التمويل وانخفاض الحصة في صافي ربح مشاريع مشتركة وارتفاع المصاريف التشغيلية بما في ذلك مخصص خسارة الإئتمان المتوقعة، وكذلك ارتفاع مصروف الزكاة وضرائب الدخل. الدمام - شريف احمد - تحولت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" إلى الربحية في الربع الثالث من 2024 بـ971.482 مليون ريال، مقارنة بخسائر قدرها 83.435 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ارتفع صافي الربح، نتيجة ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 1,474 مليار ريال (159%) ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار وحجم المبيعات وانخفاض مصروف الاستهلاك.وأسهمت مطالبة التأمين المستلمة خلال الربع لإعادة تبطين الخلايا داخل مصانع المصهر بمبلغ 94 مليون ريال في دعم الربحية خلال الربع الحالي. وقد قابل هذه الزيادة في صافي الربح جزئياً ارتفاع المصاريف التشغيلية بما في ذلك مخصص خسارة الائتمان المتوقعة.وانخفض صافي الربح للربع الحالي بمقدار 53 مليون ريال (-5%) مقارنة مع الربع السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية بما في ذلك مخصص خسارة الائتمان المتوقعة، وانخفاض دخل التأمين.وقابل هذا الانخفاض في صافي الربح جزئياً ارتفاع إجمالي الربح ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار وحجم المبيعات وانخفاض تكلفة التمويل وكذلك انخفاض صافي مصروف الزكاة وضرائب الدخل ورسوم الامتياز.وارتفع صافي الربح للفترة الحالية بمقدار 2,290 مليار ريال (333%) مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 2,874 مليار ريال سعودي (70%).ويعود سبب ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تأثير أسعار وحجم المبيعات وانخفاض تكلفة المواد الخام وانخفاض مصروف الاستهلاك وتأثير الرسوم المتعلقة بالمرافق الصناعية لمرة واحدة في العام السابق.وأسهمت مطالبة التأمين المستلمة لإعادة تبطين الخلايا داخل مصانع المصهر بمبلغ 563 مليون ريال بالإضافة إلى رسوم الامتياز المحملة لمرة واحدة بمبلغ 192 مليون ريال خلال العام السابق في دعم الربحية خلال الفترة الحالية.وقابل هذه الزيادة في صافي الربح جزئياً ارتفاع تكلفة التمويل وانخفاض الحصة في صافي ربح مشاريع مشتركة وارتفاع المصاريف التشغيلية بما في ذلك مخصص خسارة الإئتمان المتوقعة، وكذلك ارتفاع مصروف الزكاة وضرائب الدخل.