شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «الحكير» توافق على تعديل المادة المتعلقة باسم الشركة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، التي عقدت أمس.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت: الموافقة على تعديل المادة رقم (2) من نظام الشركة الأساسي والمتعلقة باسم الشركة بنسبة 95,62%.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت: الموافقة على تعديل المادة رقم (2) من نظام الشركة الأساسي والمتعلقة باسم الشركة بنسبة 95,62%.