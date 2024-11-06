الاقتصاد

عمومية «الحكير» توافق على تعديل المادة المتعلقة باسم الشركة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، التي عقدت أمس.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت: الموافقة على تعديل المادة رقم (2) من نظام الشركة الأساسي والمتعلقة باسم الشركة بنسبة 95,62%.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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