شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «المنجم» إلى 40.5 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة المنجم للأغذية في الربع الثالث من 2024 بنسبة 33.7% إلى 40.5 مليون ريال، مقارنة بـ61.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفق لبيان الشركة على تداول السعودية، انخفض مجمل الربح بنسبة 13.5% ليبلغ 116.6 مليون ريال بسبب انخفاض حجم المبيعات وهوامش الربحية لأصناف اللحوم الحمراء والبيضاء نتيجة بعض الضغوط السعرية بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
وتضمنت الأسباب: الزيادة النسبية في المصروفات التشغيلية نتيجة لارتفاع مصروفات البيع والتوزيع.
وانخفض صافي الربح خلال الربع الثالث من 2024م بنسبة 36.5% ليصل إلى 40.5 مليون ريال، مقارنة مع الربع الثاني من العام 2024م بسبب انخفاض مجمل الربح بنسبة 12.4% ليبلغ 116.6 مليون ريال بسبب انخفاض حجم المبيعات وهوامش الربحية لمجموعة أصناف اللحوم والحمراء والبيضاء، نتيجة التغير الموسمي للأنماط الاستهلاكية، وبعض الضغوط السعرية خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.
وارتفع صافي الربح خلال الفترة الحالية من عام 2024م بنسبة 8.8 % ليصل إلى 218.3 مليون ريال مقارنة الفترة المماثلة من العام السابق بسبب ارتفاع مجمل الربح بنسبة 4.6% بسبب تحسن هوامش الربحية لمعظم مجموعات الأصناف الرئيسية.
وجاء ذلك على الرغم من: الارتفاع النسبي في المصاريف التشغيلية بنسبة 5.1% خلال الفترة الحالية من عام 2024م نتيجة لارتفاع مصروفات البيع والتوزيع مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
ووفق لبيان الشركة على تداول السعودية، انخفض مجمل الربح بنسبة 13.5% ليبلغ 116.6 مليون ريال بسبب انخفاض حجم المبيعات وهوامش الربحية لأصناف اللحوم الحمراء والبيضاء نتيجة بعض الضغوط السعرية بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
وتضمنت الأسباب: الزيادة النسبية في المصروفات التشغيلية نتيجة لارتفاع مصروفات البيع والتوزيع.
وانخفض صافي الربح خلال الربع الثالث من 2024م بنسبة 36.5% ليصل إلى 40.5 مليون ريال، مقارنة مع الربع الثاني من العام 2024م بسبب انخفاض مجمل الربح بنسبة 12.4% ليبلغ 116.6 مليون ريال بسبب انخفاض حجم المبيعات وهوامش الربحية لمجموعة أصناف اللحوم والحمراء والبيضاء، نتيجة التغير الموسمي للأنماط الاستهلاكية، وبعض الضغوط السعرية خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.
وارتفع صافي الربح خلال الفترة الحالية من عام 2024م بنسبة 8.8 % ليصل إلى 218.3 مليون ريال مقارنة الفترة المماثلة من العام السابق بسبب ارتفاع مجمل الربح بنسبة 4.6% بسبب تحسن هوامش الربحية لمعظم مجموعات الأصناف الرئيسية.
وجاء ذلك على الرغم من: الارتفاع النسبي في المصاريف التشغيلية بنسبة 5.1% خلال الفترة الحالية من عام 2024م نتيجة لارتفاع مصروفات البيع والتوزيع مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.