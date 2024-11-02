شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر ترتفع 30 جنيها بنسبة 0.8% خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي مسجلاً قمة سعرية ليتبع تطورات السعر العالمي الذي سجل مستوى تاريخي جديد، حيث يستمر السعر العالمي في كونه العامل الرئيسي خلال الفترة الحالية في تسعير الذهب المحلي.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً عند المستوى 3770 جنيها للجرام ليتداول عند نفس المستوى، وذلك بعد أن تراجع يوم أمس بمقدار 10 جنيهات حيث أغلق عند المستوى 3775 جنيها للجرام، وافتتح تداولات الأمس عند 3785 جنيها للجرام.

خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.8% بمقدار 30 جنيها، حيث أغلق عند المستوى 3775 جنيها للجرام، وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3745 جنيها للجرام، وكان قد سجل أعلى مستوى خلال الأسبوع عند 3800 جنيها للجرام.

عاد سعر الذهب في مصر إلى التراجع مع نهاية تداولات الأسبوع وبعد تسجيله قمة سعرية، وذلك بسبب عمليات البيع لجني الأرباح إلى جانب تتبعه لحركة سعر الذهب العالمي، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

هذا وقد أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن رفع تصنيف مصر إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة بعد أن كان التصنيف عند B -، لتشير أن الدعم الذي تلقته مصر من صفقة رأس الحكمة وتزايد تحويلات العاملين في الخارج مع تمويلات المؤسسات المالية الدولية عمل على ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية من النقد الأجنبي وتحسين السياسة المالية.

وأشارت وكالة فيتش أن لديها ثقة أكبر إلى حد ما من أن سعر الصرف الأكثر مرونة سيكون مستدام لفترة أطول مما كان عليه في السابق.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى قطاع البنوك متضمناً البنك المركزي المصري خلال شهر سبتمبر بنسبة 6% على المستوى الشهري مسجلاً 10.31 مليار دولار.

وبشكل عام تترقب الأسواق تطورات نقاش مصر مع صندوق النقد الدولي بهدف إطالة مدة تنفيذ إجراءات الإصلاحات الاقتصادية بهدف تخفيف الضغوط عن المواطنين. في الوقت الذي يبدأ الصندوق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تحصل مصر بموجبه على 8 مليارات دولار.

هذا وقد أعلن مجلس الذهب العالمي عن انخفاض مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من العام بنسبة 17% مقارنة مع الربع الثالث من 2023 ليسجل 10.4 طن، بينما كانت المشتريات في الربع الثاني عند 14.4 طن ذهب.

الطلب على المشغولات الذهبية خلال الثلاث أشهر من يوليو إلى سبتمبر 2024 انخفض إلى 5.1 طن منذ الذهب بعد أن كان بنسبة 6.3 طن خلال الربع الثاني، بينما انخفض الطلب على السبائك والعملات الذهبية إلى المستوى 5.3 طن في الربع الثالث مقارنة مع الربع الثاني عند 7.6 طن.