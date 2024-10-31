شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تراجع رصيد شهادات المصرية للاتصالات والبنك التجاري الدولي والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن حجم أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ ارتفع رصيد شهادات إيداع: مجموعة أي أف جي القابضة إلى 372.677 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع المصرية للاتصالات إلى 255.343 مليون شهادة، والبنك التجاري الدولي-مصر إلى 150.738 مليون شهادة.

فيما استقر رصيد شهادات إيداع: مدينة مصر للإسكان والتعمير عند 571.494 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية عند 114.794 مليون شهادة، وحديد عز عند 72.466 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات شهر أكتوبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 25 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.208 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 988.8 مليون ورقة مالية بقيمة 4.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 101.5 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.52% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.72%، والعرب على 11.76%، واستحوذت المؤسسات على 30.95% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.04%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 26.1 مليون جنيه، 79.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 45.5 مليون جنيه، 24.2 مليون جنيه، 14.5 مليون جنيه، 21.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 30658 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 38026 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13452 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 8029 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 11224 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 3168 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 8322 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 1811 نقطة.