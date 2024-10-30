شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن المنصة الرقمية للشكاوى المتعلقة بخدمات الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

تعاون جديد بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك، لتعزيز آليات حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، حيث تم توقيع بروتوكول للتعاون المشترك لتبادل المعلومات بين الطرفين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، ضمنها الاتفاق على إطلاق منصة رقمية مشتركة للشكاوى المتعلقة بخدمات الاتصالات.

إليك كل ما تريد معرفته عن بروتوكول التعاون بين جهاز تنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك



نص الاتفاق الموقَع بين الطرفيّن على إطلاق منصة رقمية مشتركة للشكاوى المُتعلقة بخدمات الاتصالات، تتضمن آلية عمل مميكنة لتسهيل عملية تداول البيانات الخاصة بالشكاوى وقاعدة بيانات للشكاوى الواردة إلى جهاز حماية المستهلك والخاصة بخدمات الاتصالات ومنظومة رقمية لتسجيل الشكاوى، الأمر الذي من شأنه تيسير عملية حل شكاوى المستخدم وتسريعها.



نص الاتفاق على تحديد إطار للتنسيق والتعاون المُشترَك بين الجانبيّن في مواجهة الممارسات التي يترتب عليها أي خلل في حماية حقوق مستخدمي الاتصالات، وتناول وضع خطة عمل لتوعية المستخدمين بحقوقهم وواجباتهم في مجال خدمات الاتصالات، ونشر ثقافة وفكر الحوكمة والتنمية.

كذلك تضمن الاتفاق تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة تضم ممثلين عن كلا الطرفيّن لمتابعة تنفيذ الاختصاصات المشتركة بينهما ووضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ البروتوكول على الوجه الأمثل.

يهدف التعاون إلى تطوير منظومة شاملة لمعالجة الشكاوى بشكل مميكن بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع مستوى الشفافية ودعم التحول الرقمي.



البروتوكول يسعى إلى تقديم تجربة مستخدم تتماشى مع أعلى المعايير العالمية، إذ تُمثل المنصة الرقمية الجديدة لتبادل الشكاوى نقلة نوعية في أسلوب التعامل مع شكاوى المستخدمين مما يسمح بتقديم وتوفير حلول جذرية وفعالة.