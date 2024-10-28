شكرا لقرائتكم خبر عن "تنظيم الاتصالات": عطل تقني في بعض صفحات الفيسبوك داخل مصر والان مع تفاصيل الخبر

لاحظ اليوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدم قدرة بعض المستخدمين للوصول إلى بعض صفحات الفيسبوك، وبناء عليه قام المختصين بـ الجهاز بدراسة الموقف، وتبين أنه يوجد عطل تقني في الفيسبوك على بعض الصفحات على مستوي العالم وغير مقصورة على مصر مما أدى إلى عدم قدرة بعض المستخدمين للوصول إلى هذه الصفحات.

وجدير بالذكر، أن أجهزة الاحتفاظ بالمحتوي الموجودة داخل جمهورية مصر العربية تعمل بشكل جيد وهو ما ساهم في التقليل من تأثير العطل التقني للفيسبوك على هذه الصفحات داخل جمهورية مصر العربية.