الاقتصاد

متحدث هيئة العقار: دخول الذكاء الاصطناعي في العقار سيحدث ثورة كبيرة في إنتاج المشاريع العقارية

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Oplus_131072

قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير المفرج، إن دخول الذكاء الاصطناعي في العقار سيحدث ثورة كبيرة في المجال العقاري.

 

وأضاف في تصريحات للإخبارية، أن الهيئة ستتمكن من استخدامه في التخطيط وإنتاج مشاريع جديدة متوافقة مع المتطلبات والمواصفات الخاصة بالمملكة.

 

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي أصبح يستخدم في تخطيط المنازل بشكل احترافي من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة.

 

وأفاد بأن الذكاء الاصطناعي لديه قدرة مذهلة على تحليل البيانات، مما يساعد صناع القرار على اتخاذ القرارات السليمة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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