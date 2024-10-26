شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة موسكو.. اعرف نتائج المؤشرات بعد الإغلاق اليوم السبت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على تراجع بمقدار 58.06 نقطة، ما نسبته 2.14%.

ويأتي هذا مقارنة بإقفال يوم التداول السابق، ليصل إلى 2660.36 نقطة. بورصة موسكو وأنهى مؤشر RTS منخفضًا بواقع 18.24 نقطة، أي بنسبة بلغت 2.06%.

وجاء هذا مقارنة بالإغلاق السابق ليبلغ 866.98 نقطة.