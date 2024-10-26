الاقتصاد

بورصة موسكو.. اعرف نتائج المؤشرات بعد الإغلاق اليوم السبت

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واس - موسكو 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة موسكو.. اعرف نتائج المؤشرات بعد الإغلاق اليوم السبت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على تراجع بمقدار 58.06 نقطة، ما نسبته 2.14%.
ويأتي هذا مقارنة بإقفال يوم التداول السابق، ليصل إلى 2660.36 نقطة.

بورصة موسكو

وأنهى مؤشر RTS منخفضًا بواقع 18.24 نقطة، أي بنسبة بلغت 2.06%.
وجاء هذا مقارنة بالإغلاق السابق ليبلغ 866.98 نقطة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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