شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة موسكو.. اعرف نتائج المؤشرات بعد الإغلاق اليوم السبت والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على تراجع بمقدار 58.06 نقطة، ما نسبته 2.14%.
ويأتي هذا مقارنة بإقفال يوم التداول السابق، ليصل إلى 2660.36 نقطة.
وجاء هذا مقارنة بالإغلاق السابق ليبلغ 866.98 نقطة.
ويأتي هذا مقارنة بإقفال يوم التداول السابق، ليصل إلى 2660.36 نقطة.
بورصة موسكووأنهى مؤشر RTS منخفضًا بواقع 18.24 نقطة، أي بنسبة بلغت 2.06%.
وجاء هذا مقارنة بالإغلاق السابق ليبلغ 866.98 نقطة.