الذهب يهبط لكن يتجه لتحقيق ثالث مكاسب أسبوعية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تراجعت أسعار الذهب اليوم، لكنها تتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مدفوعة بزيادة الطلب، في حين يمضي البلاديوم في طريقه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في ثلاثة أسابيع.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 2725.73 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0438 بتوقيت جرينتش، مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع قياسي. وكانت الأسعار سجلت مستوى قياسيًا مرتفعًا يوم الأربعاء عند 2758.37 دولارًا وصعدت 0.2 % منذ بداية الأسبوع. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 2738.20 دولارًا للأوقية.

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