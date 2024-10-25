النفط يتجه لمكاسب أسبوعية وسط قلق من التوتر بالشرق الأوسط

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

صعدت أسعار النفط اليوم الجمعة متجهة إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من واحد بالمئة في ظل التوتر بالشرق الأوسط واستئناف محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 74.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 0342 بتوقيت جرينتش بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 70.34 دولار.

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