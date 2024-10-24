شكرا لقرائتكم خبر عن تمليك 12 ألف وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة منذ بداية 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة الإسكان التنموي التابعة لوزارة البلديات والإسكان، تمليك أكثر من 12 ألف وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى نهاية الربع الثالث من هذا العام.

وأوضحت الوكالة أنها قدمت الدعم لمتعثري أجرة المسكن ممن واجهوا ظروفا استثنائية تعيق الالتزام بسداد الإيجار وصدر بحقهم حكم تنفيذي، إذ بلغ إجمالي الدعم المقدم أكثر من 110 مليون ريال لـ 39 ألف حالة تعثر، بهدف تحقيق الحماية الاجتماعية والاقتصادية للأسر، ووفق حوكمة الاستحقاق والفئات الخاضعة للدعم. 182 ألف متطوع في جانب التطوع والمشاركة المجتمعية، لفتت الوكالة إلى مشاركة 182 ألف متطوع من مختلف مدن المملكة منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث، ساهموا في تنمية واستدامة المدن، من خلال المشاركة في الأنشطة التطوعية في القطاعين البلدي والإسكاني، حيث ساهموا في تحسين المشهد الحضري وتجميل الحدائق والمحافظة على المرافق العامة، بالإضافة إلى رصد عناصر التشوه البصري والرقابة على الوحدات السكنية.

إلى جانب ذلك، شارك المتطوعون في تسليم الوحدات السكنية وتشغيلها والمساهمة في حملات حفظ النعمة، وغيرها من الأنشطة المجتمعية العامة.

وعلى مستوى القطاع غير الربحي، تم تأسيس وتمكين 49 منظمة غير ربحية، بهدف تحقيق تنمية القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، وتحفيز قدرات المنظمات وكفاءتها.

يذكر أن وكالة "الإسكان التنموي" التابعة لوزارة البلديات والإسكان، تهدف من خلال مبادراتها وبرامجها إلى توفير وحدات سكنية للأسر الأشد احتياجا وتمكين جمعيات ومؤسسات القطاع الثالث.