شكرا لقرائتكم خبر عن صناديق بيتكوين تشهد تدفقات بأكثر من 2.1 مليار دولار خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - في تطور لافت في عالم العملات المشفرة، شهدت صناديق الاستثمار المرتبطة بعملة بيتكوين تدفقات نقدية ضخمة تجاوزت 2.1 مليار دولار خلال الأيام القليلة الماضية، مما يعكس إقبالًا متزايدًا من المستثمرين على الأصول الرقمية وسط توقعات إيجابية لمستقبل العملة المشفرة، وفق ما أورده موقع "يو توداي" الأمريكي.
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ووفقًا لتقارير مؤسسات مالية عالمية، فإن ارتفاع الطلب على صناديق بيتكوين جاء بالتزامن مع إشارات إيجابية من الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة بشأن احتمالية الموافقة على صناديق تداول بيتكوين (ETF)، والتي قد تفتح الباب أمام مزيد من المؤسسات الاستثمارية الكبرى للاستثمار في الأصول الرقمية.
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وفي الأيام الماضية، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين تدفقات صافية بلغت أكثر من 2.1 مليار دولار -كما أسلفنا الذكر- وكانت بلاك روك مسؤولة عن نصف هذه المبيعات.
أنهى البيتكوين الربع الثالث بارتفاع بنحو 140% عن نفس الربع من العام الماضي متجاوزًا مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حيث ارتفعت صناديق الرموز الفورية وقيمة سوق العملات المشفرة في خطوة واحدة.
أغلقت البورصة مرتفعة بنحو 24% الأسبوع المنصرم في أفضل أسبوع لها منذ فبراير.
وتُظهِر نتائج الأرباح الربع سنوية للأسهم التي تخص كبار المستثمرون أن 80% من مشتري منتجات البيتكوين الفورية الجديدة في الولايات المتحدة هم مستثمرون مباشرون.
ومن بين 80% من المستثمرين المباشرين فإن 75% منهم لم يمتلكوا من قبل أي سهم من "آي شير"، وهو أحد أشهر وأكبر مقدمي خدمات صناديق الاستثمار المتداولة.
بينما وجدت شركة الاستثمار "إيه 16 زد" في تقريرها الصادر مؤخرًا عن حالة العملات المشفرة أن أكثر من 40 مليون أمريكي يمتلكون العملات المشفرة
إقبال متزايد على بيتكوينورغم التقلبات التي شهدتها أسعار بيتكوين في الأشهر الأخيرة، فإن المستثمرين يبدو أنهم ينظرون إلى هذه العملة كفرصة استثمارية طويلة الأمد.
اقرأ أيضاً: رغم الضغوط الحالية.. محللون: سعر بيتكوين مؤهل لبلوغ 80 ألف دولار
ووفقًا لتقارير مؤسسات مالية عالمية، فإن ارتفاع الطلب على صناديق بيتكوين جاء بالتزامن مع إشارات إيجابية من الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة بشأن احتمالية الموافقة على صناديق تداول بيتكوين (ETF)، والتي قد تفتح الباب أمام مزيد من المؤسسات الاستثمارية الكبرى للاستثمار في الأصول الرقمية.
القيمة السوقية لصناديق بيتكوينتجاوزت القيمة السوقية الإجمالية لجميع صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الإحدى عشر الآن 63 مليار دولار بإجمالي تدفقات بلغت نحو 20 مليار دولار.
اقرأ أيضاً: بيتكوين تتعافى وتقفز فوق 57 ألف دولار بعد انتعاش وول ستريت
وفي الأيام الماضية، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين تدفقات صافية بلغت أكثر من 2.1 مليار دولار -كما أسلفنا الذكر- وكانت بلاك روك مسؤولة عن نصف هذه المبيعات.
نمط ارتفاع العملات المشفرةيأتي ارتفاع حجم التداول مع وصول عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو الأسبوع الماضي حيث تم تداولها فوق 68300 دولار.
أنهى البيتكوين الربع الثالث بارتفاع بنحو 140% عن نفس الربع من العام الماضي متجاوزًا مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حيث ارتفعت صناديق الرموز الفورية وقيمة سوق العملات المشفرة في خطوة واحدة.
أغلقت البورصة مرتفعة بنحو 24% الأسبوع المنصرم في أفضل أسبوع لها منذ فبراير.
جذب بيتكوين للعملاء الجددواعتبر مراقبون أن توجه "بلاك روك" وغيرها نحو تأسيس صناديق متداولة في بيتكوين يأتي كجزء من استراتيجية حث مستثمري العملات المشفرة على إدراك فوائد المنتجات المتداولة في البورصة من العملات المشفرة.
وتُظهِر نتائج الأرباح الربع سنوية للأسهم التي تخص كبار المستثمرون أن 80% من مشتري منتجات البيتكوين الفورية الجديدة في الولايات المتحدة هم مستثمرون مباشرون.
ومن بين 80% من المستثمرين المباشرين فإن 75% منهم لم يمتلكوا من قبل أي سهم من "آي شير"، وهو أحد أشهر وأكبر مقدمي خدمات صناديق الاستثمار المتداولة.
صناديق بيتكوين الأمريكيةيقول مراقبون أن الولايات المتحدة تعد سوق ضخم للأصول الرقمية وتُظهر البيانات من "تشاين آناليسيس" أن أمريكا الشمالية تظل أكبر سوق للعملات المشفرة على مستوى العالم حيث تمثل ما يقرب من 23٪ من إجمالي حجم تداول العملات المشفرة.
بينما وجدت شركة الاستثمار "إيه 16 زد" في تقريرها الصادر مؤخرًا عن حالة العملات المشفرة أن أكثر من 40 مليون أمريكي يمتلكون العملات المشفرة