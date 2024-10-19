شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. البورصة المصرية تخسر 34.3 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خسرت البورصة المصرية نحو 34.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق عند مستوى 2.155 تريليون جنيه، بنسبة تراجع بلغت 1.6%.

وتراجع مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 2.01% محققًا 30143.86 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 2.66% ليصل إلى 7667.80 نقطة. مؤشر إيجى إكس وسجل مؤشر (إيجى إكس 100) الأوسع نطاقًا انخفاضًا بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 10779.27 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 299.6 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 3,799 مليارات ورقة مُنَفّذَة على 640 ألف عملية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.