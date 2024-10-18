المركزي الروسي يرفع سعر الروبل مقابل العملات الرئيسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم، أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل، حيث خفّض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 11 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 97.149 روبلًا.

وفي الوقت نفسه، خفّض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 33 كوبيكًا، ليبلغ 105.756 روبلًا. بينما خفّض سعر صرف اليوان الصبني بمقدار 4 كوبيكات، ليبلغ 13.549 روبلًا.

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