سعر الذهب يبلغ مستويات قياسية في السوق العالمي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بلغ سعر الذهب، اليوم، مستوى يتجاوز 2700 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بـ 0.5 % إلى 2706.76 دولارات للأوقية (الأونصة)؛ ليصل ارتفاعه منذ بداية الأسبوع وحتى الآن إلى 2 %.

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بـ 0.5 % إلى 2722.00 دولارًا.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بـ 0.5 % إلى 31.92 دولارًا للأوقية. وزاد البلاتين 0.5 % إلى 996.85 دولارًا، وصعد البلاديوم بـ 0.7 % إلى 1049.25 دولارًا.

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