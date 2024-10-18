مؤشرات الأسواق الأوروبية تفتتح تعاملاتها على ارتفاع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Traders prepare for the first notation at the beginning of the first trading day in 2009 in front of the DAX board at the Frankfurt stock exchange January 2, 2009. REUTERS/Alex Grimm (GERMANY)

الخليج 365_واس

افتتحت مؤشرات الأسواق الأوروبية تعاملاتها الجمعة -تداولات نهاية الأسبوع- على ارتفاع مع استيعاب المتداولين خفض البنك المركزي الأوروبي لمعدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مترقبين البيانات الاقتصادية والأرباح الجديدة.

وعلى صعيد التداولات، سجل مؤشر “ستوكس يوروب 600” للأسهم الأوروبية ارتفاعًا بنسبة 0.28% بمقدار 1 نقطة؛ ليصل إلى 525 نقطة.

ويأتي خفض البنك المركزي الأوروبي لمعدلات الفائدة أمس؛ بسبب انحسار مخاطر التضخم في الاتحاد الأوروبي أسرع من المتوقع، ويترقب المستثمرون اليوم، البيانات الأخيرة لمبيعات التجزئة في المملكة المتحدة والأرباح ربع السنوية من مجموعة “فولفو” السويدية لتصنيع السيارات.

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