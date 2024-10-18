أول تعليق من الصحة العالمية حول اكتشاف حالة كوليرا في لبنان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة بمرض الكوليرا في لبنان منذ بداية الأزمة الحالية، وقالت إنها تعمل بشكل عاجل لمنع تفشي أوسع.

وأكدت السلطات الصحية اللبنانية هذا الأسبوع اكتشاف أول حالة كوليرا وسط تصاعد النزاع بين جماعة حزب الله المدعومة من إيران وإسرائيل.

يذكر أن الكوليرا مرض معوي حاد يسبب آلام حادة في المعدة وإسهال وقيء. وتنتقل عدوى المرض عن طريق شرب مياه أو تناول أغذية ملوثة ببكتيريا الكوليرا.

وتم تهجير أكثر من مليون شخص في لبنان بسبب الهجمات الإسرائيلية في صراعها ضد حزب الله. ويعيش العديد منهم داخل ملاجئ طوارئ مكتظة أو في العراء ولا يحصلون على مياه نظيفة.

وكانت الكوليرا قد تفشت في لبنان للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاما في أكتوبر 2022. وتم حينها تسجيل أكثر من 8 آلاف حالة مشتبه بها، وتوفي 23 شخصا قبل أن ينتهي التفشي في يونيو 2023. ويشكل المرض خطرا كبيرا على حياة الأطفال الصغار.

ويجري حاليا إجراء فحوصات على الأشخاص وفحص عينات المياه، بالتعاون مع المنظمات الشريكة، وتحاول منظمة الصحة العالمية توفير المزيد من مياه الشرب النظيفة وتحسين التخلص من مياه الصرف الصحي. بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال إمدادات طبية إلى البلاد لعلاج المصابين بالكوليرا.

وكانت حملة التطعيم ضد الكوليرا جارية منذ بداية أغسطس الماضي، لكنها توقفت بسبب تصاعد القتال بين حزب الله وإسرائيل.

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