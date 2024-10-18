شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يواصل الارتفاع فى مصر.. وعيار 24 يسجل 4150 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الذهب في مصر تسجيل ارتفاعات جديدة بسوق الصاغة، خلال تداولات اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024، ليرتفع الذهب الآن في مصر لأعلى مستوى منذ فبراير الماضي.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4150 جنيها.

عيار 21 يسجل 3630 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3110 جنيها.

عيار 14 يسجل 2420 جنيها.

الجنيه الذهب 29040 جنيه.

السعر العالمي للذهب

ارتفع سعر الذهب العالمي لليوم الثالث على التوالي ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي قد سجله في أواخر سبتمبر الماضي، حيث يتزايد الطلب على الذهب مع اقتراب الانتخابات الأمريكية في ظل عدم اليقين الذي يسيطر عليها، بينما تتجه أنظار الأسواق اليوم إلى البيانات الأمريكية واجتماع البنك المركزي الأوروبي.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى عند 2685 دولار للأونصة، وكان قد افتتح تداولات اليوم عند 2674 دولار للأونصة، حيث يتجه الذهب إلى تسجيل ارتفاع هذا الأسبوع بنسبة 1%، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

