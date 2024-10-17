شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق متراجعا 1.1% اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

انخفاض أسهم 201 شركة

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السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع على تراجع بنسبة 1.1%، عند 11907 نقطة، وبتداولات بلغت 7.014 مليار ريال.وبحسب بيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 622.272 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 10.044 تريليون ريال.انخفضت أسهم 201 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 28 شركة، من بين 241 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، البحر الأحمر، وصدق، والتعاونية، وأسلاك، والخريف، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الباحة، وأرتيكس، وأنعام القابضة، وعطاء، وأسواق العثيم، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.9%، عند 26205 نقطة، وبتداولات بلغت 112.919 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 9.281 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 57.556 مليار ريال.وارتفعت أسهم 46 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 27، من بين 98 شركة مدرجة في السوق الموازية.