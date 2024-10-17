شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «كوارا للتمويل» توافق على سياسة توزيع الأرباح والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة كوارا للتمويل نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والتي انعقدت مساء أمس الأربعاء، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته.
3- الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.
4- الموافقة على تعيين برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 750,000 ريال.
5- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخير كابيتال السعودية، والتي لكل من أعضاء مجلس الإدارة عبدالله بن عبدالرحمن الشلاش، وعبدالرحمن بن عبدالعزيز المسند، وماجد بن عبدالرحمن القاسم (عضو مجلس الإدارة للدورة السابقة المنتهية في 29/2/2024م) مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية إدارة حساب محفظة استثمارية، علماً بأن قيمة الإيرادات خلال عام 2023 م بلغت 3,330,772 ريال، وهي تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
6- الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب المواد وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
7- الموافقة على سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
8- الموافقة على سياسة توزيع الأرباح.
9- الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية.
10- الموافقة على صرف مبلغ (245,250) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
11- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته.
3- الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.
4- الموافقة على تعيين برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 750,000 ريال.
5- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخير كابيتال السعودية، والتي لكل من أعضاء مجلس الإدارة عبدالله بن عبدالرحمن الشلاش، وعبدالرحمن بن عبدالعزيز المسند، وماجد بن عبدالرحمن القاسم (عضو مجلس الإدارة للدورة السابقة المنتهية في 29/2/2024م) مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية إدارة حساب محفظة استثمارية، علماً بأن قيمة الإيرادات خلال عام 2023 م بلغت 3,330,772 ريال، وهي تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
6- الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب المواد وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
7- الموافقة على سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
8- الموافقة على سياسة توزيع الأرباح.
9- الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية.
10- الموافقة على صرف مبلغ (245,250) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
11- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023.