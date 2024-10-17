شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «كوارا للتمويل» توافق على سياسة توزيع الأرباح والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية