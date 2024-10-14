شكرا لقرائتكم خبر عن المجر.. السماح للمدخرين بكسر ودائعهم لشراء وتجديد العقارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة المجرية أنها تعتزم السماح للمدخرين بكسر ودائع ادخار التقاعد الخاصة بهم دون دفع أي غرامة.

ويأتي هذا اعتبارًا من العام المقبل، في حال إذا كانوا سيستخدمون هذه الأموال في شراء أو تجديد العقارات، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. القطاع العقاري في المجر وأوضحت أن هذا الإجراء المقترح الذي نشرته وزارة الاقتصاد اليوم الاثنين، جزء من محاولات حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان لزيادة النمو الاقتصادي، قبل الانتخابات العامة المقررة في 2026.



في حين تشير استطلاعات الرأي العام، إلى تقارب شديد في الشعبية بين الحزب الحاكم ومجموعة المعارضة الرئيسية.

ووفقًا لبيان الوزارة، فإن إمكانية استخدام مدخرات التقاعد الخاصة في شراء وتجديد العقارات سيكون اختياريًا في العام المقبل بالنسبة لنحو مليون شخص يمتلكون مثل هذه الحسابات.