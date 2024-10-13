منتصف التعاملات.. قفزة كبيرة في سعر الذهب

الشارقة - اميمة ياسر -

صعد سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام بنحو 45 جنيها، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب خلال منتصف التعاملات، وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2400 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3086 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3600 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 4114 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 28800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.02% إلى نحو 2656 دولار اللأونصة،(وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24) بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، آخر تعاملات الأسبوع، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.