شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر ترتفع من جديد عند 3595 جنيها للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

يتداول سعر الذهب في مصر اليوم بالقرب من سعر إغلاقه أمس حيث يحاول الحفاظ على مكاسبه التي سجلها خلال اليومين الماضيين بدعم من انعكاس حركة الذهب العالمي لأعلى بعد انتهاء التصحيح السلبي الذي شهده خلال آخر أسبوعين تقريباً.

عيار 24 يسجل 4103 جنيهات.

عيار 21 يسجل 3595 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3077 جنيها.

عيار 14 يسجل 2393 جنيها.

الجنيه الذهب 28720 جنيها.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3595 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند نفس المستوى، وذلك بعد أن ارتفع السعر يوم أمس بمقدار 10 جنيهات حيث أغلق عند المستوى 3595 جنيها للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3585 جنيها للجرام.

خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب عيار 21 بنسبة 0.3% ليربح 12 جنيها لكل جرام، حيث أغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 3595 جنيها للجرام بعد أن افتتح الأسبوع عند المستوى 3583 جنيها للجرام، وفق جولد بيليون.

يبقى ارتباط سعر الذهب المحلي بالسعر العالمي هو المحرك الأول لمستويات الأسعار خلال الفترة الأخيرة، وذلك مع غياب عوامل التسعير الأخرى مثل سعر الصرف الدولار الذي يشهد استقرار، ومثل الطلب المحلي على الذهب الذي يشهد تراجع مؤخراً.

وبالنسبة للتغيرات الأخيرة في السوق المحلي نجد أن سعر الذهب قد أنهى تصحيح سلبي وصل بالسعر حتى منطقة المستوى 3550 جنيها للجرام بالتزامن مع تراجع السعر العالمي، قبل أن يبدأ السعر في التعافي ليسجل اعلى مستوى خلال الأسبوع الماضي عند 3600 جنيه للجرام.

يستهدف السعر المحلي حالياً تجاوز المستوى 3600 جنيه للجرام ليستهدف بعدها القمة السعرية الأخيرة التي سجلها عند 3620 جنبه للجرام.