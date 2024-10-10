شكرا لقرائتكم خبر عن «طيبة» تحصل على تمويل مرابحة من بنك البلاد بـ150 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن قيمة التمويل 150 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 10 سنوات ميلادية شاملة لفترة سماح مدتها 3 سنوات.

وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر.

ويقع الفندق ضمن مجمع stc Square المتعدد الاستخدامات بمدينة الرياض ومن المتوقع أن يحتوي الفندق على 159 غرفة فندقية وأن يوفر مرافق ترفيهية متنوعة وقاعات اجتماعات متعددة الاستخدامات.

وسيوفر الفندق أسلوب ضيافة مبتكر، وسيعزز الفندق راحة الضيوف وتجربة الإقامة، ويستفيد من الحلول الرقمية المتطورة، بما يتجاوز معايير القطاع المعروفة لتكون أكثر تميزاً وفرادة. الدمام - شريف احمد - حصلت شركة طيبة للاستثمار، بتاريخ 29 يوليو الماضي، على تمويل مرابحة متوافق مع الشريعة الإسلامية من بنك البلاد.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن التمويل للمشروع الذي سيقام وفقاً لاتفاقية الشراكة الموقعة مع شركة المنطقة الذكية للعقار (المملوكة بالكامل لشركة الاتصالات السعودية إس تي سي) لتطوير وتشغيل فندق ضمن مشروع مجمع stc Square المتعدد الاستخدامات.وأضافت أن قيمة التمويل 150 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 10 سنوات ميلادية شاملة لفترة سماح مدتها 3 سنوات.وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر.ويقع الفندق ضمن مجمع stc Square المتعدد الاستخدامات بمدينة الرياض ومن المتوقع أن يحتوي الفندق على 159 غرفة فندقية وأن يوفر مرافق ترفيهية متنوعة وقاعات اجتماعات متعددة الاستخدامات.وسيوفر الفندق أسلوب ضيافة مبتكر، وسيعزز الفندق راحة الضيوف وتجربة الإقامة، ويستفيد من الحلول الرقمية المتطورة، بما يتجاوز معايير القطاع المعروفة لتكون أكثر تميزاً وفرادة.