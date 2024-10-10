شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: المصريون أودعوا 249 مليار جنيه بالحسابات الجارية بالبريد بزيادة 51% عام 23/24 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة المبالغ المودعة بالحسابات الجارية لتصل إلى مستوى 249.5 مليـار جنيه عام 2023/ 2024، ارتفاعا من 164.5 مليار جنيه العام السابق له 2022/2023 بزيادة بلغت 85 مليار جنيه وبنسبة زيادة بلغت 51.7%.

وفى المقابل تشير بيانات الجهاز إلى أن قيمة المبالغ المـودعة فـي صندوق توفـير البريد سجلت نحو 121.5 مليـار جنيه عام 2023/2024، مقابل 130.7 مليار جنيه عام 2022/2023 بانخفاض بلغت نسبته7%.

وإجمالا ارتفع عدد مكاتب الخدمات البريدية الحكومية عام 2023/2024 ليصل إلى 4643 مكتب بريد، بينما كان نحو 4412 مكتب في العام السابق له 2022/2023 بزيادة بلغت 231 مكتب بريد وبنسبة زيادة بلغت 5.2%، فيما بلغت قيمـة الطوابع المباعـة والنمـاذج بالوحدات البريديــة نحو 335.8 مليـون جنيه عام 2023/2024، مقابل 366 مليـون جنيه عام 2022/2023 بانخفاض بلغت نسبته 8.3%.

وسجل إجمالي قيمة المعاشات المنصرفـة من المكاتب البريدية نحو 179.5 مليـار جنيه عام 2023/2024، مقابل 140.5 مليـار جنيه عـام 2022/2023 بزيادة بلغت نسبتها 27.8%، كما ارتفع عدد ماكينات خدمة الدفع الإلكتروني على مستوى الجمهورية ليصل إلى 21 ألف و918 ماكينة عـام 2023/2024، مقابل 21 ألف و400 ماكينة العام السابق له 2022/2023 بزيادة بلغت نسبتها 2.4٪ وهو نظـام آلـي يتيح القـدرة علـى إجـراء المعـاملات المالية والاستعلام عن الرصيد.