شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تصل رومانيا لرئاسة اللجنة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إلى رومانيا لرئاسة اللجنة المُشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في دورتها الرابعة، وذلك عقب مشاركتها في فعاليات مؤتمر هامبورج للاستدامة بألمانيا.

تأتي المشاركة في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية والدول الصديقة والشقيقة، وتعزيز جهود التنمية في مختلف المجالات.

وتهدف الدورة الرابعة للجنة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر ورومانيا في شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التي تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.

وتشمل مشاركات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ رئاسة اللجنة الوزارية، مع ستيفان اوبرا، وزير الاقتصاد وريادة الاعمال والسياحة عن الجانب الروماني، كما ستعقد الوزيرة عددًا من الاجتماعات الثنائية مع كبار المسئولين بدولة رومانيا، لبحث جهود تعزيز العلاقات المشتركة، ومناقشة أولويات التنمية بالنسبة للبلدين، والمشروعات المشتركة بين البلدين.

كما يتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها الرابعة، عقد منتدى الأعمال المصري الروماني بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين والرومانيين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، لاسيما على مستوى الصناعة الزراعية، وصناعة الأغذية، الرعاية الطبية، الصناعات الدوائية، المياه، الطاقة المتجددة، والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.