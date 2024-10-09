شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 9-10-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 9-10-2024.

إيقاف تداول 16 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 16 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، وايه كابيتال القابضة، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، وجولدن تكس للأصواف، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وأم بي للهندسة، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والقاهرة للخدمات التعليمية، والاستثمار العقاري العربي-اليكو، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، وسيتي للتحاليل الطبية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية و الاستثمار، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك.

البورصة تربح 30 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 30 مليار جنيه عند مستوى 2.202 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 692.4 مليون ورقة مالية بقيمة 4.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 102.6 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.87%، والعرب على 6.16%، واستحوذت المؤسسات على 22.88% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.11%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 2.5 مليون جنيه، 55.9 مليون جنيه، 108.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 70.3 مليون جنيه، 39.7 مليون جنيه، 56.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 31175 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 38580 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 13515 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 7503 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 10700 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 3215 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 8341 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1764 نقطة.

وصعدت أسهم 134 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 41 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- ديجتايز للاستثمار والتقنية بسعر إغلاق 1.940 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.75%.

- أم بي للهندسة بسعر إغلاق 1.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.72%.

- الاستثمار العقاري العربي-اليكو بسعر إغلاق 1.550 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.23%.

- ايه كابيتال القابضة بسعر إغلاق 2.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.24%.

- السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك بسعر إغلاق 67.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.11%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسعر إغلاق 30.520 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.92%.

- المالية والصناعية المصرية بسعر إغلاق 138.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.53%.

- كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية بسعر إغلاق 0.113 دولار بنسبة تراجع بلغت 3.42%.

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 38.560 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.14%.

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 8.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.12%.