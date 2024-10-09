شكرا لقرائتكم خبر عن عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10سنوات تنخفض بعد ارتفاعها القياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية بشكل طفيف اليوم الأربعاء، بعد أيام من وصول سعر السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهرين.

وشهد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات تراجعا بنقطتين أساسيتين عند 4.013% صباح اليوم الأربعاء، فيما انخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين بأكثر من نقطتين أساسيتين إلى 3.952%؛ بحسب ما أوردته شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية.

وكان عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات قد ارتفع إلى 4% يوم الاثنين الماضي بعد قراءات سوق العمل الأقوى الأسبوع الماضي، ويتبع خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الشهر الماضي.

ويعزى انتعاش الأسعار في الغالب إلى إعادة ضبط توقعات خفض أسعار الفائدة، مع ارتفاع أسعار النفط بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وخطة التحفيز في الصين التي أثارت أيضًا مخاوف من عودة الضغوط التضخمية، وربما دفع بعض المستثمرين بعيدًا عن السندات، وبالتالي رفع العائدات.

ومن المقرر صدور قراءة التضخم لشهر سبتمبر غدًا الخميس، كما يتوقع أن يتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في السابع من نوفمبر المقبل أي بعد يومين من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.