شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3580 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر اليوم سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في مصر، 4091.5 جنيه للبيع، و4080 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء في مصر، 3750.5 جنيه للبيع، و3740 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء، في مصر إلى، 3580 جنيها للبيع، و3570 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء، في مصر، 3068.5 جنيه للبيع، و3060 جنيها للشراء. أسعار الذهب اليوم في مصر وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء، في مصر، 2386.75 جنيه للبيع، و2380 جنيها للشراء.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12، اليوم الثلاثاء، في مصر، 2045.75 جنيه للبيع، و2040 جنيها للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم 2641.21 دولار للبيع، و2640.94 دولار للشراء.

وسجل سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو، 4700 جنيه للجرام.

