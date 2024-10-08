شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. استقرار في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

سعر الدولار في البنك المركزي

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي





سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في البنوك المصرية.سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، الثلاثاء، في البنك المركزي المصري، 48.36 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، الثلاثاء، في البنك الأهلي المصري، 48.43 جنيه للشراء، و48.53 جنيه للبيع.استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، الثلاثاء، في بنك مصر، عند 48.43 جنيه للشراء، و48.53 جنيه للبيع.سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، الثلاثاء، في بنك الإسكندرية، 48.44 جنيه للشراء، و48.54 جنيه للبيع.بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، الثلاثاء، في بنك قناة السويس، 48.46 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع.استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، الثلاثاء، في البنك التجاري الدولي، عند 48.44 جنيه للشراء، و48.54 جنيه للبيع.سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، الثلاثاء، في بنك فيصل الإسلامي، 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، الثلاثاء، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 48.50 جنيه للشراء، و48.58 جنيه للبيع.استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، الثلاثاء، في بنك الكويت الوطني، عند 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، الثلاثاء، في بنك قطر الوطني، 48.43 جنيه للشراء، و48.53 جنيه للبيع.