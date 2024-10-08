الاقتصاد

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. استقرار في البنوك

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الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في البنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، الثلاثاء، في البنك المركزي المصري، 48.36 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، الثلاثاء، في البنك الأهلي المصري، 48.43 جنيه للشراء، و48.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، الثلاثاء، في بنك مصر، عند 48.43 جنيه للشراء، و48.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، الثلاثاء، في بنك الإسكندرية، 48.44 جنيه للشراء، و48.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، الثلاثاء، في بنك قناة السويس، 48.46 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، الثلاثاء، في البنك التجاري الدولي، عند 48.44 جنيه للشراء، و48.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، الثلاثاء، في بنك فيصل الإسلامي، 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، الثلاثاء، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 48.50 جنيه للشراء، و48.58 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، الثلاثاء، في بنك الكويت الوطني، عند 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، الثلاثاء، في بنك قطر الوطني، 48.43 جنيه للشراء، و48.53 جنيه للبيع.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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