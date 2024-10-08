شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. استقرار في البنوك والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في البنوك المصرية.
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، الثلاثاء، في بنك الكويت الوطني، عند 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المركزيسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، الثلاثاء، في البنك المركزي المصري، 48.36 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصريوبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، الثلاثاء، في البنك الأهلي المصري، 48.43 جنيه للشراء، و48.53 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصراستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، الثلاثاء، في بنك مصر، عند 48.43 جنيه للشراء، و48.53 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندريةسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، الثلاثاء، في بنك الإسكندرية، 48.44 جنيه للشراء، و48.54 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويسبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، الثلاثاء، في بنك قناة السويس، 48.46 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولياستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، الثلاثاء، في البنك التجاري الدولي، عند 48.44 جنيه للشراء، و48.54 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلاميسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، الثلاثاء، في بنك فيصل الإسلامي، 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلاميوبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، الثلاثاء، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 48.50 جنيه للشراء، و48.58 جنيه للبيع.