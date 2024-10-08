شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ«أسمنت المدينة» توقع اتفاقية مع «نيكست جينيريشن إس سي إم» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أسمنت المدينة توقيع شركتها التابعة "شركة نيزك للتعدين" اتفاقية شراكة، مع شركة نيكست جينيريشن إس سي إم، التي تمتلك حق الاستفادة من التكنولوجيا الحاصلة على براءة اختراع المملوكة للشركة الدنماركية سيمجرين، وذلك أمس الإثنين، خلال حفل إطلاق تقرير الاستدامة.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، تهدف هذه الاتفاقية إلى إنشاء شركة متخصصة في معالجة أنواع المواد الخام الطبيعية لإنتاج منتجات اصطناعية بتقنيات منخفضة الانبعاثات وصديقة للبيئة وخصائص أسمنتية عالية تستخدم في البناء، وتساهم عملية تصنيع هذه المنتجات في الحد من الانبعاثات الكربونية. وهذا يتوافق مع أهداف شركة اسمنت المدينة للمساهمة في رؤية السعودية 2030 فيما يخص الاستدامة وأثرها في تمكين استقطاب المستثمرين الأجانب.
ونوهت بتوقيع اتفاقية الشراكة بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، والسفيرة الدنماركية ليزا بليزنر.
وأشارت إلى أنها ستعلن لاحقا التطورات والأثر المالي الإيجابي المتوقع لذلك.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، تهدف هذه الاتفاقية إلى إنشاء شركة متخصصة في معالجة أنواع المواد الخام الطبيعية لإنتاج منتجات اصطناعية بتقنيات منخفضة الانبعاثات وصديقة للبيئة وخصائص أسمنتية عالية تستخدم في البناء، وتساهم عملية تصنيع هذه المنتجات في الحد من الانبعاثات الكربونية. وهذا يتوافق مع أهداف شركة اسمنت المدينة للمساهمة في رؤية السعودية 2030 فيما يخص الاستدامة وأثرها في تمكين استقطاب المستثمرين الأجانب.
ونوهت بتوقيع اتفاقية الشراكة بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، والسفيرة الدنماركية ليزا بليزنر.
وأشارت إلى أنها ستعلن لاحقا التطورات والأثر المالي الإيجابي المتوقع لذلك.