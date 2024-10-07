شكرا لقرائتكم خبر عن للشركات.. تعرف على الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل على البوابة المصرية للعمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلتزم الشركات السياحية بإتباع مجموعة من الإجراءات عند توثيقها لعقود وكالة عمرة موسم 1446 هـ .

والإجراءات هي:

1. تتولى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تسجيل الشركات السياحية المصرية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة.

2. تُوثق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقًا للقواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية، إلكترونيًا على البوابة، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة.

3. تمنح وزارة السياحة والآثار الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة .

4. تلتزم شركات السياحة بوضع برامج العمرة التى تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحًا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها، والرقم القومي لكل منهم.

5. تُرسل وزارة السياحة والآثار ـ بعد إصدار الكود التعريفي ـ أسماء المعتمرين إلى الشركات الناقلة، لإصدار تذاكر السفر لهم.

6. تقوم البوابة بربط الكود التعريفي الخاص بكل معتمر آليًا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية لإرساله إلكترونيًا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.

7. تلتزم الشركات الناقلة، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية.

8. تختص الإدارة العامة للسياحة الدينية بالمراجعة وفقاً للبيانات المدرجة بالبوابة، والموافقة على إصدار الكود التعريفي الخاص بالمعتمرين