هيئة الطرق وهيئة المهندسين توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجالات الهندسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّعت الهيئة العامة للطرق والهيئة السعودية للمهندسين مذكرة تفاهم مشتركة، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين والارتقاء بمهنة الهندسة وتطويرها، بما يسهم في تنظيم قطاع الطرق ورفع كفاءته.

وتتضمن الاتفاقية الاستفادة من خدمات منصة مؤهل لاستقطاب الكوادر الهندسية، وتطبيق نظام مزاولة المهن الهندسية، إضافة إلى التوعية في مجال الرقابة والتفتيش بالممارسات الخاطئة والمخالفات المهنية.

كما تشمل المذكرة تدريب وتأهيل المكاتب والشركات الهندسية في مجال تشغيل وصيانة الطرق، وفق كود الطرق السعودي، وتنظيم حملات توعوية مشتركة لرفع الوعي بأهمية تطبيق الكود, إضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان مواءمة الأنظمة والسياسات المتعلقة بالبنية التحتية والتنمية العمرانية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتعزيز القدرات الهندسية واستدامة قطاع الطرق بقيادة كفاءات وطنية.

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