شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 4 ملايين ريال أرباح نقدية على مساهمي «المحافظة للتعليم» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة المحافظة للتعليم، اليوم، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 4 ملايين ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 8 ملايين سهم.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.50 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.
وأشارت إلى أن بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة والتي سيعلن عن موعد انعقادها لاحقاً بعد الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.
ونوهت بإعلان تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 4 ملايين ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 8 ملايين سهم.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.50 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.
وأشارت إلى أن بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة والتي سيعلن عن موعد انعقادها لاحقاً بعد الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.
ونوهت بإعلان تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.