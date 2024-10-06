شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين فيصل العبيد رئيسا للجنة المراجعة في «حديد وطني» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة وطني للحديد والصلب عن قرار لجنة المراجعة بالتمرير، اليوم، بالموافقة على تعيين فيصل محمد حماد العبيد رئيساً للجنة المراجعة (عضو من خارج المجلس) مستقل.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تشكيل اللجنة يتكون من فيصل العبيد رئيسا للجنة، وبعضوية كل من: مشاري الراجحي، وعمر الطريف.
وقررت اللجنة في ذات الاجتماع أن يكون القرار المشار إليه آنفاً سارياً اعتباراً من تاريخ 06 أكتوبر 2024م وذلك حتى نهاية دورة اللجنة الحالية التي تنتهي بنهاية دورة مجلس الإدارة في تاريخ 01 يوليو 2026 م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تشكيل اللجنة يتكون من فيصل العبيد رئيسا للجنة، وبعضوية كل من: مشاري الراجحي، وعمر الطريف.
وقررت اللجنة في ذات الاجتماع أن يكون القرار المشار إليه آنفاً سارياً اعتباراً من تاريخ 06 أكتوبر 2024م وذلك حتى نهاية دورة اللجنة الحالية التي تنتهي بنهاية دورة مجلس الإدارة في تاريخ 01 يوليو 2026 م.