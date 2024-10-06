الاقتصاد

تعيين فيصل العبيد رئيسا للجنة المراجعة في «حديد وطني»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين فيصل العبيد رئيسا للجنة المراجعة في «حديد وطني» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة وطني للحديد والصلب عن قرار لجنة المراجعة بالتمرير، اليوم، بالموافقة على تعيين فيصل محمد حماد العبيد رئيساً للجنة المراجعة (عضو من خارج المجلس) مستقل.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن تشكيل اللجنة يتكون من فيصل العبيد رئيسا للجنة، وبعضوية كل من: مشاري الراجحي، وعمر الطريف.
وقررت اللجنة في ذات الاجتماع أن يكون القرار المشار إليه آنفاً سارياً اعتباراً من تاريخ 06 أكتوبر 2024م وذلك حتى نهاية دورة اللجنة الحالية التي تنتهي بنهاية دورة مجلس الإدارة في تاريخ 01 يوليو 2026 م.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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