شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق متراجعا 1.6% اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

انخفاض أسهم 213 شركة

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السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على انخفاض بنسبة 1.6%، عند 11769 نقطة، وبتداولات بلغت 6.206 مليار ريال.وبحسب بيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 823.481 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.006 تريليون ريال.انخفضت أسهم 213 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 19 فقط، من بين 239 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، الباحة، وأسلاك، والمملكة، والعربي، والمراعي، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الخزف السعودي، وعلم، وبحر العرب، ودار الأركان، وباتك، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 1%، عند 24655 نقطة، وبتداولات بلغت 25.083 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.273 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 54.411 مليار ريال.وانخفضت أسهم 48 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 17، من بين 97 شركة مدرجة في السوق الموازية.