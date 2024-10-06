شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار يلتقى رئيس ماجنوم العقارية لاستعراض مشروعها بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجنوم العقارية" الذراع العقاري لمجموعة روابي القابضة بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له، حيث استعرض اللقاء المشروعات الاستثمارية المقبلة للشركة في العاصمة الإدارية الجديدة، لا سيما مشروع برج "فوربس إنترناشيونال تاور" أول برج هيدروجيني خالٍ من الانبعاثات الكربونية في العالم وباستثمارات تبلغ مليار دولار.

وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم والتسهيلات الممكنة للشركة لإنشاء هذا المشروع الهام الذي سيمهد لمرحلة جديدة من التطور بالقطاع العقاري المستدام، مشيداً بجهود الشركة في جذب المستثمرين المحليين والعالميين للاستثمار في هذا المشروع.

كما استعرض «الخطيب» نشاط الشركة في السوق المصري وسبل زيادة استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى تشجيع الدولة للمستثمرين وتوفير المزيد من التيسيرات للقطاع الخاص وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

ومن جانبه قال الدكتور ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجنوم العقارية إن برج "فوربس إنترناشيونال تاور"، الذي تقوم شركة "ماجنوم" بتنفيذه في مصر والسعودية والإمارات يعكس مساعي الشركة الدؤوبة في مجال الاستدامة في القطاع العقاري، مشيرا إلى أن الشركة تتطلع إلى إحداث تغيير جذري في مجال الانبعاثات الكربونية، وذلك باستخدام الهيدروجين السائل كمصدر رئيسي للطاقة وجزء لا يتجزأ من توليد الطاقة النظيفة داخل البرج، ليكون أول برج خالٍ من الانبعاثات الكربونية في العالم.

وأضاف أن برج "فوربس إنترناشيونال تاور" يدمج أحدث التقنيات المتقدمة في التصميم والإنشاء والتشغيل للمباني، ويهدف إلى تحقيق 100% من إجمالي الطاقة من مصادر متجددة وصديقة للبيئة، فضلاً عن تنفيذ أعلى معايير الاستدامة والوصول إلى الحياد الكربوني، بتفعيل الهيدروجين كمصدر رئيسي للطاقة النظيفة ليساهم بحوالي 75% من إجمالي الطاقة الكهربائية لتشغيل البرج، بالإضافة إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية من خلال الألواح الكهروضوئية المدمجة بواجهة البرج لتوليد 25% من الطاقة الكهربائية المطلوبة.