شكرا لقرائتكم خبر عن 6 شركات بالبورصة توزع 9.3 مليار جنيه أرباحًا نقدية على المساهمين خلال الربع الثالث والان مع تفاصيل الخبر

وزعت 6 شركات مقيدة بالبورصة المصرية، أرباحًا نقدية بقيمة 9.3 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024، ليرتفع إجمالي الأرباح النقدية الموزعة إلى 40.1 مليار جنيه في أول 9 شهور من العام الحالي.

وصرفت شركات جلاكسو سميثكلاين، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وبي انفستمنتس القابضة، ومصر للأسمنت-قنا، كوبونات نقدية بقيمة 0.75 جنيه، 0.5 جنيه، 9.694 جنيه، 3.75 جنيه، 0.02 جنيه، 0.5 جنيه، على التوالي.

وصرفت شركات البورصة أرباحًا بلغت 51.2 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 36.3 مليار جنيه خلال عام 2022، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل 23.7 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 26.3 مليار جنيه خلال عام 2020، و23.9 مليار جنيه خلال عام 2019، و29.9 مليار جنيه خلال عام 2018، و20.1 مليار جنيه خلال عام 2017، و12.2 مليار جنيه خلال عام 2016.

وتعرف توزيعات الأرباح النقدية، بأنها مقدار ما تدفعه الشركات في توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 13.76% ليغلق عند مستوى 31587.04 نقطة، خلال جلسات الربع الثالث من عام 2024، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 21.70% ليغلق عند مستوى 7538.30 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 19.44% ليغلق عند مستوى 10732.02 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 14.54% ليغلق عند مستوى 39020.69 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 22.05% ليغلق عند مستوى 8004.14 نقطة.