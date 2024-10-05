شكرا لقرائتكم خبر عن 28.4 مليار جنيه قيمة أرصدة التمويل العقارى للشركات بنهاية يوليو والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد عقود التمويل العقاري وبلغت 5854 عقدًا بقيمة 12.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024 مقابل 2559 عقدًا بقيمة 4.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 128.8% في عدد العقود، 168.1% في قيمة العقود، وبلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 2.663 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024 مقارنة مع 506 ملايين جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 426.3%.

أشارت هيئة الرقبة المالية، إلى أن قيمة أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات بلغت 28.4 مليار جنيه بنهاية يوليو 2024 مقارنة بمبلغ 19.7 مليار جنيه في يوليو 2023.

وأوضحت الهيئة، في تقريرها الشهري لشهر يوليو، أن شركات التمويل العقاري وقعت 43 عقدًا لشريحة الدخل أقل من أو يساوى 2500، بقيمة 17 مليون جنيه، و101 عقدًا لشريحة الداخل أكبر من 2500-3500 جنيه بقيمة 25 مليون جنيه، ووقعت شركات التمويل العقاري 5710 عقدًا لشريحة الدخل أكبر من 3500 جنيه بقيمة 12.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024 مقارنة مع 2523 عقدًا بقيمة 4.8 مليار جنيه.

وبالنسبة للتأجير التمويلى، بلغت عدد العقود 968 عقدًا خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024 بقيمة 64.3 مليار جنيه مقابل 1110 عقدًا بقيمة 57.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 12.8% في عدد العقود، ونسبة نمو 21% في قيمة العقود.

أما بالنسبة لنشاط التخصيم، بلغ حجم الأرصدة المدينة 24.1 مليار جنيه لعدد 611 شركة محيلة في نهاية يوليو عام 2024 مقابل 16.8 مليار جنيه لعدد 564 عميل خلال الشهر ذاته العام الماضي بنسبة نمو 43.5% في حجم الأرصدة، و8.3% في عدد الشركات.