شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم الأمريكية.. بورصة وول ستريت تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

أسواق الأسهم الأمريكية

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية اليوم على ارتفاع.وصعد مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.8% أو بما يعادل 341 نقطة ليغلق عند 42352 نقطة.وارتفع مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 0.9% أو بما يعادل 51 نقطة ليغلق عند 5751 نقطة.كما أضاف مؤشر "ناسداك" نحو 1.2% أو بما يعادل 219 نقطة ليغلق عند 18137 نقطة.