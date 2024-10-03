شكرا لقرائتكم خبر "المنتدى العالمي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة" يكرم برنامج كفالة بجائزتين بلاتينيتين عن المنتجات الأكثر ابتكاراً لعام 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصد برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" على جائزتين بلاتينيتين، "للمنتج الأكثر ابتكاراً عالمياً" و "المنتج الأكثر ابتكاراً لبرامج الضمان" من قبل "المنتدى العالمي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة" في مدينة ساو باولو بالبرازيل، الذي يعتبر أحد المنتديات المصاحبة لمنتديات مجموعة العشرين (G20).



وأتى فوز برنامج "كفالة" لجائزة المنتج "الأكثر ابتكاراً عالمياً" نظير التحول الذي أحدثه في عمليات إصدار الضمانات وأتمتة الإجراءات مع الجهات التمويلية، حيث استطاع البرنامج تقليص فترة إطلاق الكفالات من 45 يوماً في عام 2017 إلى 8 ساعات فقط، بالاعتماد على تقييم آلي يرتبط بعوامل أساسية لفهم القوائم المالية لطالب الضمان وأدائه الائتماني واستخدام البيانات التاريخية للبرنامج لإصدار الضمانات.

كما يتعاون البرنامج مع عدة جهات لجمع جميع البيانات اللازمة بشكل مؤتمت، ويُطلب من صاحب الطلب التوقيع الإلكتروني مباشرةً لإصدار الضمان، حيث ساهمت الحلول إلى تحويل الطلبات اليدوية إلى طلبات رقمية.



كما أتت جائزة "المنتج الأكثر ابتكاراً لبرامج الضمان" نظير مبادرة التقنية، التي نُفذت بالشراكة مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، لمساهمتها في تحفيز قطاع التقنية بشكل غير مسبوق.

تجاوز البرنامج التحديات التي كانت تواجه الجهات التمويلية، بتمويل مضمون يتجاوز 1.7 مليار ريال.

عمل برنامج "كفالة" مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات على تسهيل عمليات الإصدار من خلال استخدام تراخيص "منصة تك"، مما ساهمبتمكين المنشآت في هذا القطاع من الحصول على الضمانات التمويلية بسهولة وبشكل مؤتمت عبر شركاء البرنامج من الجهات التمويلية.



وأعرب سعادة الرئيس التنفيذي لبرنامج كفالة أ. همام هاشم: "عن امتنانه وفخره لتكريم برنامج "كفالة" من قبل المنتدى العالمي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن التكريم أتى لجهود وعمل البرنامج في دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تقديم أكثر من 100 مليار ريال لدعم قطاع المنشآت من خلال دعم أكثر من 23 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة.



وصرح سعادة الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات أ.إبراهيم نياز: "فخورين بالشراكة مع برنامج "كفالة" لإنشاء محفظة متخصصة لتمويل القطاع التقني في المملكة، حيث استطعنا مع كفالة بتمويل أكثر من 180 شركة عاملة في القطاع التقني بإجمالي تمويل يتجاوز 1.7 مليار ريال، كما نسبة النمو ارتفعت 65% خلال الثلاث سنوات الماضية".



تُعتبر هذه التكريمات العالمية دليلاً على التحول الكبير الذي تشهده المملكة السعودية في جميع المجالات، والجهود التي تبذلها كافة الجهات لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مما يساهم في تعزيز مرتبة المملكة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية.



وتأتي الجائزة امتداداً لجهود برنامج "كفالة" المستمرة بالتعاون والتمكين من بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والدعم المستمر من صندوق التنمية الوطني.

حيث أعلن البرنامج في حفل تكريم شركاء النجاح الذي حصد على صدى عالي من القطاع الحكومي والخاص ورواد الأعمال والقنوات والصحف الإخبارية، بوصوله إلى أكثر من 100 مليار ريال تمويلات مضمونة قُدمت إلى أكثر من 23 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة في جميع مناطق المملكة، وتوفير ما يقارب مليون وظيفة من خلال الدعم.



ويستهدف البرنامج إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على ضمان التمويل اللازم لتطوير أنشطتها، وتشجيع المؤسسات المالية وجهات الإقراض على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب زيادة الفرص الوظيفية لتدريب وتوظيف المواطنين والمقيمين، والإسهام في الارتقاء بالقدرات التنافسية للمنشآت المحلية، الذي سينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني وفقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.