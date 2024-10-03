شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب اليوم، وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية مهمة في الولايات المتحدة قد توفر مزيدا من الدلائل حول حجم خفض الفائدة الذي من المتوقع أن يعلنه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من هذا العام.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2655.03 دولار للأوقية، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 2675.40 دولار.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 31.58 دولار، ونزل البلاتين 0.5 % إلى 997.90 دولار، كما هبط البلاديوم 1.3 % إلى 1001.80 دولار.