شكرا لقرائتكم خبر عن موجة بيع تكتسح العملات المشفرة وانخفاض بيتكوين قرب 60 ألف دولار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفضت العملات المشفرة اليوم الأربعاء مع هبوط بيتكوين بشكل خاص، حيث تراجعت أسعارها بالقرب من مستوى 60 ألف دولار بعد بداية متذبذبة في أحد أقوى شهورها عادةً وسط توترات الشرق الأوسط، وفق ما ذكر موقع "بيتكوين نيوز دوت كوم".
تم تداول السهم آخر مرة عند 2,449.83 دولار بانخفاض أكثر من 5%.
كما تراجعت الأسهم المرتبطة بالعملات الافتراضية في التعاملات فبورصة العملات المشفرة كوين بيس انخفضت بنسبة 1٪ تقريبًا.
وعلى الصعيد العالمي، تقلصت الأسواق مع تزايد المخاوف بشأن التصعيد المحتمل إلى حرب عالمية.
وتمتلئ مواقع التواصل الاجتماعي بالمناقشات حول الحرب العالمية الثالثة وتقدم منافذ الأخبار والصحف في جميع أنحاء العالم تحديثات مستمرة.
وانخفضت القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة إلى 2.12 تريليون دولار، بانخفاض 5.59٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية.
انخفض سعر البيتكوين ( BTC ) بنسبة 4.86٪ يوم الثلاثاء بينما انخفض سعر الإيثريوم ( ETH ) بنسبة 6.5٪ .
وصل سعر الإيثريوم إلى أدنى مستوى له خلال اليوم عند 2412 دولارًا قبل أن يرتد قليلاً إلى منطقة 2440 دولارًا.
ومع ذلك، ظل حجم التداول بطيئًا منذ الصباح، حيث بلغ 109.37 مليار دولار.
وعلى الرغم من أنه لا يزال أعلى بنسبة 33.12٪ من 30 سبتمبر إلا أن الكثير من التداول يعكس ضغوط البيع.
وأضاف:"على النقيض تمامًا من أداء البيتكوين الأقوى من المتوقع في سبتمبر، فإن شهر أكتوبر يلوح في الأفق كأفعى ملتفة محتملة تأكل ما تحقق متأثرة بالتأثيرات المتأخرة لحدث التنصيف في الربيع الماضي، واقتراب المنافسة الانتخابية الأمريكية المثيرة للانقسام".
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وتابع: "في الوقت نفسه، تتكشف حرب شد الحبل النقدية العالمية مع قيام البنوك المركزية المختلفة بخفض أسعار الفائدة وتوسيع إمداداتها النقدية".
بالإضافة إلى ذلك، يراقب المستثمرون الإضراب الذي ينظمه أعضاء رابطة عمال الموانئ الدولية على السواحل الشرقية والذي قد يؤثر على الاقتصاد الأمريكي اعتمادا على مدة استمراره.
وقد أصبح هذا الشهر معروفًا لدى المستثمرين في مجال العملات المشفرة باسم “آب أكتوبر”.
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ويشك بعض المستثمرين في أن يكون شهر أكتوبر هو الشهر الذي تعود فيه العملة أخيرًا إلى الحياة لكن معظمهم يظلون متفائلين بأن العملة المشفرة ستختبر مستويات مرتفعة جديدة في الربع الجديد.
تراجع بيتكوين والعملات المشفرةانخفضت العملة المشفرة الرائدة بنحو 4% عند 60,972.62 دولارًا وفي حوالي الساعة 4:45 مساءً بالتوقيت الشرقي انخفضت عملة البيتكوين إلى أدنى مستوى لها عند 60,175 دولارًا .
تم تداول السهم آخر مرة عند 2,449.83 دولار بانخفاض أكثر من 5%.
كما تراجعت الأسهم المرتبطة بالعملات الافتراضية في التعاملات فبورصة العملات المشفرة كوين بيس انخفضت بنسبة 1٪ تقريبًا.
تراجع جماعي بالأسهم والعملات المشفرةوخلال أمس الثلاثاء، أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية بما في ذلك مؤشر ناسداك المركب ومتوسط داو جونز الصناعي وراسل 2000 وستاندرد آند بورز 500 في منطقة سلبية، مدفوعة بالمخاوف المتزايدة بشأن تصعيد الصراع المحتمل في الشرق الأوسط وفي أعقاب ذلك انخفض سعر البيتكوين إلى 60246 دولارًا بينما شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا متواضعًا بنسبة 1٪.
مخاوف الصراع تهز الأسواقفي الأول من أكتوبر 2024، تفاعلت الأسواق بسرعة وانخفضت الأسهم الأمريكية بشكل حاد.
وعلى الصعيد العالمي، تقلصت الأسواق مع تزايد المخاوف بشأن التصعيد المحتمل إلى حرب عالمية.
وتمتلئ مواقع التواصل الاجتماعي بالمناقشات حول الحرب العالمية الثالثة وتقدم منافذ الأخبار والصحف في جميع أنحاء العالم تحديثات مستمرة.
قيمة سوق العملات المشفرةومثل الأسهم التقليدية، تشعر سوق العملات المشفرة بالضغط، حيث تهتز بسبب الأخبار التي أزعجت مستثمري الأسهم.
وانخفضت القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة إلى 2.12 تريليون دولار، بانخفاض 5.59٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية.
انخفض سعر البيتكوين ( BTC ) بنسبة 4.86٪ يوم الثلاثاء بينما انخفض سعر الإيثريوم ( ETH ) بنسبة 6.5٪ .
وصل سعر الإيثريوم إلى أدنى مستوى له خلال اليوم عند 2412 دولارًا قبل أن يرتد قليلاً إلى منطقة 2440 دولارًا.
ومع ذلك، ظل حجم التداول بطيئًا منذ الصباح، حيث بلغ 109.37 مليار دولار.
وعلى الرغم من أنه لا يزال أعلى بنسبة 33.12٪ من 30 سبتمبر إلا أن الكثير من التداول يعكس ضغوط البيع.
صعود أسعار الذهب والفضةوفي الوقت نفسه، ارتفع الذهب والفضة بنحو 1% لكل منهما حيث ارتفع الذهب بنسبة 1.07%، وارتفعت الفضة بنسبة 0.82%.
ماذا يقول المحللون؟قال كريس كلاين الرئيس التنفيذي للعمليات والمؤسس المشارك لشركة "بيتكوين آي آر إيه":"لقد أدت الاضطرابات المتزايدة إلى ارتفاع أسعار النفط وتعزيز قوة الدولار مما ألقى بظلاله على البيتكوين والاستثمارات المضاربية الأخرى".
وأضاف:"على النقيض تمامًا من أداء البيتكوين الأقوى من المتوقع في سبتمبر، فإن شهر أكتوبر يلوح في الأفق كأفعى ملتفة محتملة تأكل ما تحقق متأثرة بالتأثيرات المتأخرة لحدث التنصيف في الربيع الماضي، واقتراب المنافسة الانتخابية الأمريكية المثيرة للانقسام".
اقرأ أيضاً: لماذا أصيبت صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين بانتكاسة؟
وتابع: "في الوقت نفسه، تتكشف حرب شد الحبل النقدية العالمية مع قيام البنوك المركزية المختلفة بخفض أسعار الفائدة وتوسيع إمداداتها النقدية".
بالإضافة إلى ذلك، يراقب المستثمرون الإضراب الذي ينظمه أعضاء رابطة عمال الموانئ الدولية على السواحل الشرقية والذي قد يؤثر على الاقتصاد الأمريكي اعتمادا على مدة استمراره.
بتكوين تخالف التوقعات في أكتوبرتاريخيًا، يُعد شهري أكتوبر ونوفمبر أقوى شهور العام بالنسبة لعملة البيتكوين فقد أنهى هذا الشهر أعلى من قيمته في كل الأعوام باستثناء عامين منذ عام 2013 بمتوسط عائد بلغ نحو 23%.
وقد أصبح هذا الشهر معروفًا لدى المستثمرين في مجال العملات المشفرة باسم “آب أكتوبر”.
كسر السعر القياسي لبيتكوينتكافح عملة البيتكوين لكسر سقفها البالغ 70 ألف دولار على الرغم من أن عتبة 55 ألف دولار قدمت دعمًا قويًا للأصل المشفر.
اقرأ أيضاً: نزيف مستمر في العملة المشفرة.. هل وصل سعر بيتكوين لذروته بالفعل؟
ويشك بعض المستثمرين في أن يكون شهر أكتوبر هو الشهر الذي تعود فيه العملة أخيرًا إلى الحياة لكن معظمهم يظلون متفائلين بأن العملة المشفرة ستختبر مستويات مرتفعة جديدة في الربع الجديد.