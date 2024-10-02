شكرا لقرائتكم خبر عن «نت وركرس»: توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 12 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 6 ملايين سهم.

وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 2 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 20%.

وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-04-03 الموافق 2024-10-06، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-04-14 الموافق 2024-10-17.

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة نت وركرس السعودية للخدمات، اليوم، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2024 م.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 12 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 6 ملايين سهم.وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 2 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 20%.وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-04-03 الموافق 2024-10-06، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-04-14 الموافق 2024-10-17.