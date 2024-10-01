«الدريس»: شراء صكوك من بنك الرياض بقيمة 59.7 مليون دولار

«المداواة» توقع عقد تأجير مجمع طبي بـ220 ألف ريال سنويا

شكرا لقرائتكم خبر عن «المعمر»: زيادة الطاقة الاستيعابية بمراكز بيانات بقيمة 82.5 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية