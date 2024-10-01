شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة البلاد المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية عن شهر سبتمبر 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات ستكون بنهاية يوم الخميس بتاريخ 30/03/1446هـ الموافق 03/10/2024م.
وأضافت أن إجمالي الأرباح الموزعة 258,029.75 ريال، فيما يبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 10,100,000.
وأضافت أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.026 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 0.30%.
وأفادت بأن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1446-03-26 الموافق 2024-09-29، فيما ستكون دفع التوزيعات 10 أيام.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات ستكون بنهاية يوم الخميس بتاريخ 30/03/1446هـ الموافق 03/10/2024م.
وأضافت أن إجمالي الأرباح الموزعة 258,029.75 ريال، فيما يبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 10,100,000.
وأضافت أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.026 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 0.30%.
وأفادت بأن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1446-03-26 الموافق 2024-09-29، فيما ستكون دفع التوزيعات 10 أيام.