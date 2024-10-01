شكرا لقرائتكم خبر عن «بن داود» توقع اتفاقية منح الامتياز التجاري لافتتاح 8 فروع في قطر والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وتوقعت الشركة أثر إيجابى على أعمال الشركة خلال النصف الثاني لهذا العام.

وتتوافق هذه الخطوة مع الرؤية الاستراتيجية لشركة بن داود القابضة بالتوسع الجغرافي لأنشطتها فى منطقة الخليج العربي عن طريق الامتياز التجاري. الدمام - شريف احمد - وقعت شركة بن داود القابضة، أمس، اتفاقية منح الامتياز التجاري للعلامة التجارية "بن داود" مع شركة المجموعة الاقليمية "متلقي الامتياز" في دولة قطر لافتتاح 8 فروع للعلامة التجارية "بن داود" بدولة قطر.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يلتزم متلقي الامتياز بإنشاء وتشغيل 8 فروع سوبر ماركت تحت العلامة التجارية "بن داود".وتوقعت الشركة أثر إيجابى على أعمال الشركة خلال النصف الثاني لهذا العام.وتتوافق هذه الخطوة مع الرؤية الاستراتيجية لشركة بن داود القابضة بالتوسع الجغرافي لأنشطتها فى منطقة الخليج العربي عن طريق الامتياز التجاري.