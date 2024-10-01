شكرا لقرائتكم خبر عن «لجام للرياضة»: افتتاح مركز جديد للسيدات في نجران والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - افتتحت شركة لجام للرياضة "الشركة" مركزا جديدا للسيدات، أمس الإثنين، كأول مراكز وقت اللياقة النسائية في منطقة نجران.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يقع المركز على طريق جعفر الطيار، حي الأمير مشعل، في مدينة نجران.
وسيعمل المركز تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة - ليديز"، ويتضمن على جميع خدمات ومرافق فئة تلك العلامة.
وسيحتوي المركز على التجهيزات الرياضية عالية المواصفات وكذلك أحدث التصاميم للصالات.
وتوقعت أن يظهر الأثر المالي لهذا الافتتاح اعتباراً من الربع الثالث من عام 2024م.
ونوهت بإصدار إعلانات لمراكز جديدة في الأسابيع المقبلة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يقع المركز على طريق جعفر الطيار، حي الأمير مشعل، في مدينة نجران.
وسيعمل المركز تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة - ليديز"، ويتضمن على جميع خدمات ومرافق فئة تلك العلامة.
وسيحتوي المركز على التجهيزات الرياضية عالية المواصفات وكذلك أحدث التصاميم للصالات.
وتوقعت أن يظهر الأثر المالي لهذا الافتتاح اعتباراً من الربع الثالث من عام 2024م.
ونوهت بإصدار إعلانات لمراكز جديدة في الأسابيع المقبلة.